2020 yılı YKS sınavı bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşiyor. 3 oturumdan oluşan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçiyor. 1.oturum olan TYT sınavına adayların girmesi zorunlu olmakla beraber bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanmaktadır.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapılacak. Peki 3 oturumda gerçekleşecek YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? TYT 1. oturum soru ve cevapları...

YKS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2020 sonuçları ÖSYM'nin sitesinde 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS 2020 CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

YKS sınavının 1. oturumunun ardından YKS 2020 cevap anahtarı yayınlandı mı? YKS 2020 1. oturum cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorusu araştırılmaya başlandı. ÖSYM den Sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. 27 Haziran'da gerçekleşecek TYT oturumunun ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak olan cevap anahtarı erişme açılır açılmaz haberimizde yer verilecek.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada baraj puanın düştüğünü açıklamıştı. Corona nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanın sadece bu yıl ile sınırlı kalması şartıyla 170’e çekildi. TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin 30 dakika daha uzatıldığını açıklamıştı.

YKS SORULARI HANGİ KONULARDAN OLACAK?

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönem işlenen konulardan soru gelmeyeceğini açıklamıştı. Bakanlık, okullara yazı göndererek birinci dönem işlenen konular hakkında bilgi istedi. YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Buna göre 12’nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle:

Türk dili ve edebiyatı: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

Matematik: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

Fizik: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

Kimya: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

Biyoloji: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

Coğrafya: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.

Felsefe grubu: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

YKS'DE GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava girerken 2 belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu. Peki nedir bunlar,

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkarmayacak.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları gerekiyor.

YKS'de eski kimlik geçerli mi?

YKS saat kaçta bitiyor?

YKS günü yasak var mı?

2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?