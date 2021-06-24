Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günleri üç oturumda gerçekleştirildi. Yüzbinlerce adayın katıldığı sınav hakkında bir çok soru başlığı gündemde yer alıyor. 2021 YKS soru ve cevapları hakkında araştırmalar eğitim gündeminde birinci sırada yer aldı. İşte YKS 2021 sınav soruları, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

YKS TYT AYT ve YDT soru ve cevapları yayımlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumlarının soruları ve cevap anahtarı için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

*YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

*YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

2022 YKS NE ZAMAN?

2021 ÖSYM sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Bu nedenle önümüzdeki yıl YKS sınavının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Ancak genel olarak YKS oturumları her yıl Haziranın son haftası yapılmaktadır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 yılında YKS sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Tercihler ise 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

2021 yılında ise tercih işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz netleşmedi.