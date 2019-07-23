YKS Sözel’de Türkiye Şampiyonu, Antalyalı Altuğ Karakoyun’lu hukuk tercih edecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda(YKS) sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, tercihini baba ocağı Kumluca'da yaptı.

Antalya'da yaşayan ve YKS'de sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, babası Azmi Karakoyunlu ve amcası Osman Karakoyunlu ile Kumluca ilçesine geldi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Alptuğ Karakoyunlu ve beraberindekileri makamında konuk etti. Köleoğlu, Karakoyunlu'yu çeyrek altınla ödüllendirdi.

Alptuğ Karakoyunlu daha sonra Başkan Mustafa Köleoğlu ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ne geçerek buradaki üniversite tercih merkezinde tercih yapma aşamasındaki öğrencilerle buluştu. Karakoyunlu, öğrenci arkadaşlarına öğrencilik döneminde nasıl ders çalıştığını, kendisi için başarıya giden yolun neler olduğunu anlattı.

Öğretmenlerimi iyi dinledim

Alptuğ Karakoyunlu, başarısının temelinde ilkokul yıllarına dayandığını belirterek, öğretmenleri ve ailesinin sözlerini tutmasının bir başka etken olduğunu dile getirdi.

Alptuğ Karakoyunlu; "Birincilik sürecimde en büyük çalışmamı 12. sınıfta yaptım. Özel ders almadım. Hatta lise 2. sınıfa kadar dışarıdan ders almadım veya dershane tarzı şeylere gitmedim. Her zaman devlet okullarında kaldım. Devletten şaşmadım" dedi.

Başarı'da uyku ve beslenme çok önemli

Uyku ve beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Karakoyunlu, "Başarıya giden yolda en önemli etkenlerden birisi uyku ve beslenmedir. Dinlenmedir. Beslenme kısmını aslında Kumluca tamamladı diyebilirim. Amcalarımın akrabalarımın Kumluca'dan gönderdiği sebze ve meyvelerle beslendim. Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'dan gelen sebze ve meyveler aslında başarılı olmamda büyük etkendi. Hatta bu sebze ve meyveler Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'nun da şampiyon olmasında etkilidir" dedi

Alptuğ Karakoyunlu, Koç veya Galatasaray Üniversitesi'nin hukuk bölümünü tercih edeceğini kaydetti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise; "Kumluca'dan bir şampiyon çıktı. Alptuğ bizi gururlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada kendisini de dinlediğim zaman görüyorum ki çok önemli bir sır var. Bu sır azim. Hiçbir zaman bırakmaması, inanması ve o çalışma doğrultusunda, ailesi ile her gün o kararlı adımlarla ilerlemesi, sonuca varmasına ve gururlandırmasına sebep oldu" dedi.

Kaynak: İHA