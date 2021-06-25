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YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

2021 YKS sınavı 26-26 Haziran'da hafta sonu gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek milyonlarca aday YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanları yoğun olarak araştırılıyor. Üniversitelerin taban puanları YKS tercihlerinde büyük önem arz ediyor. Adaylar taban puanlarına göre tercihlerini verecek. Peki YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar gelir gelmez haberimize ekleyeceğiz.

YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar hemen tercih dönemine girecek. Tercihler başlamadan önce okulların taban puanlarının belli olması bekleniyor.

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YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

YKS BARAJI BU YIL KAÇ PUAN?

YKS barajı 2021 yılında 150'dir. 150 altında puan alan adaylar üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar 2 yıllık tercih yapabiliyor. 4 yıllık üniversite tercihi yapabilmek için ise programın puan türünde 180 puan ve üzerini almak gerekiyor.

YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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