YKS tarihi değişiyor mu 2020? Öne mi alındı? YKS sınavı ne zaman?

YKS sınav tarihinin öne çekildiğine dair haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından öğrenciler ve veliler merakla bu konuyu araştırmaya başladı. Peki YKS tarihi değişiyor mu 2020? Öne mi alındı? Son dakika bilgisi var mı? YKS sınavı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Sınava hazırlanan öğrenciler, dün akşam sosyal medyada yayılan haberle adeta şok oldu. ‘2020 YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Ancak ÖSYM'nin böyle bir planı bulunmuyor. ÖSYM tarafından sınav tarihinin tekrar değiştiği ve YKS 2020'nin erkene alındığı iddiaları doğru değil.

YKS TARİHİ NE ZAMAN 2020?

Henüz konuya dair bir açıklama gelmemesine karşın YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamada; "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacak." İfadeleri kullanılmıştı.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler.

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019'da, AYT, 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ 2020?

YKS TYT AYT Baraj Kaç Puan. Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT de 150 puan, Alan Yeterlilik Testinde AYT de 180 puan almak gerekiyor.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. Temel Yeterlik Testi 20 Haziran Cumartesi düzenlenecek, 135 dakika sürecek.

AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. Alan Yeterlik Testleri 21 Haziran pazar günü düzenlenecek 180 dakika sürecek.

YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır. Yabancı Dil Testi 21 Haziran'da düzenlenecek 120 dakika sürecek.

Not: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar

KİMLER ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPABİLİRLER?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.