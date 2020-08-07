YKS tercih ekranı, tercih dönemine girilmesiyle büyük ilgi görüyor. 14 Ağustos 23.59'a kadar devam edecek tercih işlemleri için adaylar YKS puanlarını göz önünde tutarak tercihlerini yapabilecek. İşte YKS tercih ekranı ve diğer bilgiler...

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

ÖSYM AİS EKRANI

YKS TERCİH EKRANI 2020

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de yapılacak.

Üniversiteye elektronik kayıt ile işlemlerini halledecek olan öğrenciler için elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İNTERNETTEN YAPILIR MI?

YKS tercihleri internet üzerinden yapılacaktır.

Adayların ilgi alanına göre en çok istediği bölümlerden başlayarak tercih yapması sağlıklı olacaktır. Açıkta kalmamak adına istenilmeyen bölümler tercih edilmemeli. Tercih edilen bölüm ve üniversiteye dair özel koşulları tercih kılavuzundan öğrencinin dikkatli okuması gerekiyor. Birçok aday özel şartları okumadan tercih yaptığından kayıt yaptırırken kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Yeni açılan bölümler puan ve başarı sıraları olmadığı için tercih yaparken adayların akıllarında soru işaretleri yaratabilir. Yeni açılan bölümle ilgili diğer üniversitelerde o bölümün başarı sıralamalarına bakılarak tahmin yürütülmesi doğru olacaktır.

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YKS Hukuk taban puanları 2020 başarı sıralamaları

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