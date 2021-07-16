YKS tercih kılavuzu 2021 | 2021 YKS kontenjan tablosu | Üniversite tercihleri ne zaman 2021, hangi tarihte?

Milyonlarca adayın beklediği YKS tercih kılavuzu yayımlandı. YKS kontenjan tablosu da kılavuzla birlikte paylaşıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı son dakika açıklamasında 2021 YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki Üniversite tercihleri ne zaman 2021, hangi tarihte? İşte YKS tercih kılavuzu 2021 ve 2021 YKS kontenjan tablosu...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021, HANGİ TARİHTE?

Adaylar 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacak

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS 2021 tercihleri ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacaktır.

2021 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖSYM'DEN YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLAMASI

ÖSYM, yayımlanan kılavuzla ilgili şu açıklamayı yaptı;

''2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.''

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanmıştı. Bu yıl YKS sonuçları 4 Ağustos'ta erişime açılacak.

2021 YKS tercih ekranı | YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite sınavları kaldırıldı mı, kaldırılacak mı 2021? YKS TYT AYT sınavları kalkıyor mu?

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2021

YKS TYT AYT ve YDT soru ve cevapları yayımlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumlarının soruları ve cevap anahtarı için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

*YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

*YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)