YKS tercih nasıl yapılır 2021? Üniversite tercihlerini nereden yapacağız, kendimiz yapabilir miyiz YKS? İşte ÖSYM tercih ekranı

YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte, adaylar tercih yapmaya hazırlanıyor. Puanlarını öğrenen adaylar tercih listelerini hazırlarken YKS tercih nasıl yapılır 2021? Üniversite tercihlerini nereden yapacağız, kendimiz yapabilir miyiz YKS? Sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM tercih ekranı...

YKS TERCİH NASIL YAPILIR 2021? ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ NEREDEN YAPACAĞIZ, KENDİMİZ YAPABİLİR MİYİZ YKS?

YKS adayları, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi dahilinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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YKS Üniversite tercihleri 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlıyor. Buna göre adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek . Son gün 13 Ağustos olan tercihlerde adayların aldıkları puandan ziyade sıralamalarını baz alarak tercih yapması tavsiye ediliyor.

Adaylar yapacakları tercihleri, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile belirtilen süre içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.