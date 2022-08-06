YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...

ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından tercih dönemi başlamış, dün yanı 5 Ağustos tarihi itibarıyla da sona ermişti. Adaylar şimdi de tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...

İki oturumu 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemiyle birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başlamıştı. Öğrenciler dün, yani 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? İşte 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? İŞTE YKS TERCİH SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ...

27 Temmuz'da başlayan heyecanlı tercih maratonunun dün sona ermesiyle adayları tercih sonuçlarının açıklanacağı günün merakı sardı. Hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fakat üniversite kayıtlarının 22 Ağustos tarihinde başlayacağı biliniyor. Buna göre tercih sonuçlarının da iki hafta kadar kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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