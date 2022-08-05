YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?

YKS öğrencileri, 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemi maratonunun ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu?

İki oturumu 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, 27 Temmuz'da başlayan tercih dönemiyle birlikte üniversite tercihlerini yapmaya başlamıştı. Çoğu üniversite adayı tercih döneminin başlamasıyla birlikte tercihlerini yaparken, bazı adaylar henüz yapmadı. Tercihlerini yapmayan adaylar son tercih tarihin ne zaman olduğu araştırıyor. Peki YKS tercihleri ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman sona eriyor 2022? YKS tercihleri bugün son mu? İşte detaylar...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN KADAR DEVAM EDİYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR 2022 ? YKS TERCİHLERİ BUGÜN SON MU ?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz'da başlayacağı duyurulan YKS tercihlerinin son tarihi olarak 5 Ağustos 2022 olduğu söylenmişti. 5 Ağustos Cuma günü, yani bugün YKS tercihlerinin son günü. Öğrenciler üniversite tercihleriyle alakalı son işlemlerini bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapabilecekler.

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