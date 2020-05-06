YKS (TYT-AYT) konuları değişti mi 2020? Hangi konular var? Hangi konular yok?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok sınavda olduğu gibi YKS sınavında da bazı değişikliker yapıldı.. Bu sınava hazırlananlar hangi konuları çalışacaklarını merak edip YKS konuları değişti mi 2020? Hangi konular var? Hangi konular yok? sorularını araştırmaya başladı. Tüm merak edilenler haberimizde.

YKS NE ZAMAN 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek,

"Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da uygulanacak." dedi.

YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ 2020?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Buna göre 12'nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye' ve ‘Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK

Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12'nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK

Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA

Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal'in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20'nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

COĞRAFYA

Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi', ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi', ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları', ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar', ‘Kur'an'dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler' konuları; Anadolu'da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları', ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler', ‘Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet' konularından soru gelebilir.

FELSEFE

Felsefe dersinde 11'inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

YKS'DE HANGİ KONULAR YOK?

Kaldırılan Geometri Konuları

Çemberin Analitiği



Kaldırılan Biyoloji Konuları

Canlılarda Enerji Dönüşümleri (sadece ilk kısımlara çalış)

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

Hücresel Solunum

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Canlılar ve Çevre



Kaldırılan Kimya Konuları

Karbon Kimyasına Giriş (son kısımlar yok sadece)

Organik Bileşikler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

LEWİS FORMÜLLERİ HİBRİTLEŞME –MOLEKÜL GEOMETRİSİ

HİDROKARBONLAR

HİDROKARBONLAR FONKSİYONEL GRUPLAR

ALKOLLER

ETERLER

KARBONİL BİLEŞİKLERİ

KARBOKSİLİK ASİTLER ESTERLER

FOSİL YAKITLAR

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI



Kaldırılan Fizik Konuları

Dalga Mekaniği (son kısımları yok sadece)

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Radyoaktivite

Özel Görelilik

Kara Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları



Kaldırılan Edebiyat Konuları

Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi

Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme

Söylev



Kaldırılan Tarih Konuları

İnkılap ve Atatürkçülük dersi kaldırılan konular

İKİ SAVAŞ ARASINDAKI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

II.DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA

TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA



Kaldırılan Coğrafya Konuları

Haftada 2 Saat Coğrafya Görenler için

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Haftada 4 Saat Coğrafya Görenler için

Beşerî Sistemler (son kısımları yok)

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Dünya Ticaret Ağlarının Küresel Ekonomiye Etkisi

Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti

Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları

Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi

Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği

Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri

Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi

Enerji Taşımacılığı

Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri

Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması

Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politikalar

ÖĞRENCİLERE MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILACAK

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını söyledi. Aygün'ün açıklaması şu şekilde:

"27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YÖK, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.