Üniversite tercihlerine son bir gün kala, tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçları merak ederken, henüz tercih yapmamış adaylar ise nasıl yapılacağını merak ediyor, arama motorlarında "YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Peki YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler nasıl yapılır? işte detaylar...

ÖSYM son tercih tarihini açıkladı ancak, tercih sonuçları için henüz bir tarih belirtmedi. Geçtiğimiz yıl tercih dönemi 14 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar ise 12 gün sonra, yani 26 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre baz alındığında 2021 Üniversite tercih sonuçlarının 1 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih yapacak adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen süre içerisinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden göndererek tercihlerini tamamlayacaklardır. Bunlar dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS TERCİH VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

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