YKS tercihleri bugün başlıyor! YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde adaylara duyurulmuştu. Puanlarını öğrenen adaylar YKS tercih dönemi için sabırsızlanıyordu. O gün gel çattı! YKS tercih döneminde adaylar "Tercih klavuzu ve tercihlerin son günü ne zaman? " Sorularına yanıt arıyor. İşte YKS üniversite tercihleri başladı mı, son gün ne zaman? ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından YKS tercihleri ile ilgili duyuruda bulundu. Erdoğan: ''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

YKS Üniversite tercihleri 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlıyor. Buna göre adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Son gün 13 Ağustos olan tercihlerde adayların aldıkları puandan ziyade sıralamalarını baz alarak tercih yapması tavsiye ediliyor.

YKS TERCİHLERİNİZİ BU LİNKE TIKLAYARAK GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ

ÖSYM 2021 YKS TERCİH KILAVUZU

2021 YKS tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte, adaylar 24 adet tercih yapabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!