YKS ve LGS'ye giren öğrenciler dikkat! Devlet ödeme yapacak: Bu şartları sağlayan hemen alıyor

LGS ve YKS sınavına girecek milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haber geldi. Sınava katılan ve gerekli şartlara uyan kişilere devlet tarafından ödül verileceği duyuruldu. İşte, o şartlar haberimizde.

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YKS ve LGS'ye giren öğrenciler dikkat! Devlet ödeme yapacak: Bu şartları sağlayan hemen alıyor

Devlet tarafından öğrencilere Teşvik Programı dahilinde destek sağlanırken bu imkanlardan faydalanacak öğrencilerin uyması gereken şartlar açıklandı. LGS ve YKS için belirlenen ödül ve destek ödemesi için aranan koşulları duyuruldu. İşte milyonlarca öğrenciye yapılacak destek ödeme detayları...

ÖĞRENCİLERE DESTEK ÖDEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere başarı teşvik programı sağlanırken motivasyonların yükselmesi için çalışmalar başladı. Eğitim masraflarına katkı da bulunmak için proje kapsamında yararlanmak için gerekli bilgiler verildi.

LGS ya da YKS sınavlarına giriş yapan öğrenciler devlet tarafından belirlenen dereceye ulaşması şartı ile bir kere yapılacak olan ödemelerin bilgisi verildi.

Başarı teşvik programı ödemeleri

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI ŞARTLARI

İlköğretim ve liseye kadar olan sürede örgün eğitimle devam etmesi

Öğrencinin sınıfta ilk 3, okul sıralamasında ilk 5'te yer alması

Her sene 2 kere yapılan destekte asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği verilir.

Liselere Geçiş sınavına katılan öğrencilerin sınavda yüzde 5'lik dilimde bulunması

Net asgari ücretin iki katı başarı desteği verilir.

Bahsi geçen ödemeler bir kerelik olarak yapılır.

Yükseköğretim kurumlarında örgün olarak eğitim gören kişilere burs, barınma, yol ücreti desteği için YKS'de ilk 500 binde olması gerekir. 

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