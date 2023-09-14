YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Dersigo işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine erişmelerini...

İhlas Haber Ajansı
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YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Dersigo işbirliğiyle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine erişmelerini sağlayacak bir dijital eğitim platformunu kullanıma sundu.

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Dersigo işbirliğiyle sunduğu dijital eğitim platformuyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilerin eğitim takviyelerine ve soru çözümlerine erişmesini sağlayacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Ülkemizde YKS'ye 3,5 milyon civarında, LGS'ye yaklaşık 1,3 milyon gencimiz katılıyor. Bu öğrencilerimiz ve aileleri için sınavlara hazırlık ve en iyi eğitim kurumlarına yerleşmek çok önemli. Sınav hazırlıkları hem zaman hem de bütçe açısından zorlayıcı olabiliyor. Yapılan araştırmalarda ülkemizde öğrencilerin özel destek eğitimlerine ulaşma oranının yüzde 13 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına paralel olarak Dersigo işbirliğiyle sunduğumuz dijital eğitim platformuyla her öğrencinin kaliteli eğitime kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Teknolojinin tüm imkânları kullanılarak geliştirilen bu platformla öğrencilerimize sınava hazırlık süreci için tamamen dijital bir deneyim sunuyoruz. Kişiselleştirilmiş eğitim programıyla öğrencileri tanıyor, hedeflerini biliyor ve en uygun görevlerle onları ders programları arasında boğmadan hedefe yönlendiriyoruz. Söz konusu platformu sınava hazırlık maratonu boyunca öğrenciyi tanıyan, anlayan, yönlendiren, motive eden fakat hiç küsmeyen, yargılamayan ve her zaman yanında olan bir arkadaş gibi konumlandırmak arzusundayız."

Oyunlaştırılmış dijital eğitim platformu

Vodafone, teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak Yapay Zekâ destekli, oyunlaştırılmış, rekabetçi ve ödüllü bir dijital eğitim platformunu kullanıcılarına sundu. Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren öğrencilerin öncelikle seviyeleri belirleniyor ve öğrenciler seviyelerine uygun olarak MetaLig'lere yerleştiriliyor. Herhangi bir MetaLig'de mücadele eden öğrenciye özel görevler atanıyor ve öğrenciler atanan görevleri tamamladıkça puan ve elmas kazanarak üst liglere çıkıyor. Öğrenciler kazandıkları elmasları sistem içinde bulunan mağazada harcayarak yetim kumbarasında biriktirebiliyor, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olabiliyor, lösemili çocuklara yardım edebiliyor veya kazandıkları elmaslarla fiziksel bir soru bankası satın alarak kendilerini ödüllendirebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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