Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala milyonlarca öğrenci sabırsızlıkla son hazırlıklarını tamamlıyor. Son günlerde internet arama motorlarında sıklıkla YKS'de barajı geçmek için kaç net soru yapmak gerekir? sorusu araştırılıyor. İşte yanıtı...

Bu yıl 12. sınıf öğrencileri; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

YKS KAÇ SORU VAR? SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, Fen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

2020 puan türüne göre 170 barajı geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekiyor. Temel Yeterlilik testinde 150 barajını sağlayamayan adaylar, Alan Yeterlilik Testinde kaç net yaparsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz. YKS barajını geçirmek aşağıda yapacağımız hesapları belli sayısa TYT netlerine, belli sayıda AYT netlerini eklenerek bulmaya çalışacağız.

ÖRNEK1: TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday 2020 YKS baraj puan barajını geçecektir.

YKS puan türlerine göre daha detaylı hesaplamayı şu şekilde yapalım.

- Bir adat TYT sınavında 15,25 net yapmış olsun:

Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanını geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türl Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularında çıkan 80 sorudan ez az 16,75 üstünde net yapması gerekir.

ÖRNEK2: Başka bir adayın TYT sınavında daha yüksek netler yaptığını varsayarak hesaplamayı yeniden yapalım.

- Bir aday TYT sınavında 22 net yapmış olsun:

Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 barajını geçmesi için AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 14,5 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2020 YKS Sözel puan türünde 180 puanını geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 2 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan80 sorudan en az 15 üstünde net yapması gerekir.

Bu adayın, 2020 YKS sayısal puan türünde 180 puanını geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15 üstünde net yapması gerekir.

2020 AYT KONU DAĞILIMI

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleritestlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplaya bileceklerdir. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.

YKS TABAN PUANI KAÇ ?

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için TYT de en az 10 net yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin YKS Üniversite sınavında barajı geçmek için AYT de en az 15 net yapmaları gerekmektedir.

YKS KONULARI NELER?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

COĞRAFYA: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.

FELSEFE: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

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