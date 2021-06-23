YKS'de devlet puan veriyor mu? YKS'de devlet kaç puan veriyor 2021? soru başlıkları gündemde yer alıyor. Hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için 26-26 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak YKS'de ter dökecek adaylar şimdiden puan hesaplamalarına girişti. Özelikkle YKS'de devletin puan verip vermeyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar.

YKS'DE DEVLET PUAN VERİYOR MU?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları değerlendirilirken Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da eklenmektedir. Okul puanı yani Ortaöğretim Başarı Puanını şöyle tanımlayabiliriz; Lise öğreniminiz boyunca elde ettiğiniz diploma puanlarının ortalamasının belirli bir katsayıya bölünmesi ile elde edilen puan sizin OBP puanınızdır. Bu puan direkt olarak TYT – AYT – YKS puanlarına eklenmektedir. Büyük bir etkiye sahip olan OBP dışında her öğrenciye sınav için 100 puan verilmektedir.

YKS NE ZAMAN? TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ 2021

YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran'da 2. oturumu Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

YKS adayları sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AYT PUAN HESAPLAMA

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) her testin alanlara göre etki oranlarını paylaştı. Puan hesabı yapılırken bu etki oranlarını kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmemiz gerekir. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerlidir. Bu nedenle tek bir TYT hesaplaması yapabiliriz. Ancak AYT için her alanı ayrı değerlendirmemiz gerekir.

Öncelikle TYT kısmı için netler: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpılır.

SAYISAL: AYT için netler Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpılır.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netler Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpılır.

SÖZEL: AYT için netler Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpılır.

DİL: AYT için netler Dil sınavındaki her net 3 ile çarpılır.

Elde edilen sonuçlara ÖSYM tarafından verilen 100 taban puanı ve OBP eklenir. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunu 0,6 ile çarpılır. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanı hesaplanmış olur.

TYT PUAN HESAPLAMA

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanını hesaplayabilirsiniz. 150 barajı için hesap yapıyorsanız OBP eklenmeden hesap yapmanız gerekir.