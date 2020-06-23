Yükseköğretim Kurumları Sınavı diğer adı ile YKS, öğrencilerin hayallerini kurdukları üniversiteye gidebilmeleri için belli bir puan almaları gereken sınavdır. Bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek sınava kısıtlı bir süre kala milyonlarca aday heyecanla sınav gününü bekliyor. Peki YKS'de gerekli olan belgeler| YKS ne zaman, saat kaçta?

YKS'DE GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ ?

YKS'de sıbava girerken adayın yanında bulundurulması yasak olan araç ve gereçler arasında Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yer almaktadır. Bundan dolayı adayların yanlarında kalem ve silgi getirmelerine gerek yoktur. Bu araç gereçler ÖSYM tarafından adaylara sağlanacaktır.

YKS'DE MASKE TAKILACAK MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS SINAV YERİ SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

KOVİD-19 HASTASI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-YKS'ye girecek adaylardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "kesin Kovid-19 tanısı olan", "kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan", "kesin Kovid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan" ve "Kovid-19'u düşündürecek şikayetleri olan" adaylar, sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

E- POSTA İLE GÖNDERMELERİ GEREKİYOR

Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatacakları "Genel Amaçlı Dilekçe"yi doldurarak belgeleri ile "yks2020@osym.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Dilekçe örneğine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

DİLEKÇE ÖRNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN