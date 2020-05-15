Bu sene üniversite sınavına girecek olan ama hala kimliğini değiştirme fırsatı bulamayan adaylar bunun bir sorun olmayacağını merak ediyor. Peki YKS'de yeni kimlik zorunlu mu 2020? Eski kimlik geçerli mi? Bu konudaki tüm detaylar ve merak edilenler haberimizde

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak.

YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.

YKS'DE YENİ KİMLİK ZORUNLU MU?

Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

EK olarak Yeni kimlik kart zorunluluğu bulunmamaktadır.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

YKS'DE KABUL EDİLMEYECEK OLAN BELGELER HANGİLERİDİR?

27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavında aşağıdaki belgeler ile

giriş yapılamayacak;

SÜRÜCÜ BELGESİ

MESLEK KİMLİK KARTLARI

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI

SOĞUK DAMGASI BASILI OLMAYAN NÜFUS CÜZDANI

YKS İÇİN KİMLİK BAŞVURUSU YAPANLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF TUTULDU

İçişleri Bakanlığı "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede sokağa çıkma yasağından istisna tutulanlar açıklandı.

Genelgede ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Bugün güncellenenn ÖSYM 2020 Sınav Kılavuzuna göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinden açıklanacaktır.

YKS TABAN PUANI KAÇ?

Başkan Saraç, YKS de taban puan uygulamasında da değişiklik yaşandığını söyledi. Yine sadece bu yıla özgü olan uygulamaya göre, daha önce 180 olan YKS baraj puanı, bu sene 170 oldu.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.