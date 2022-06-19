YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! "Annemle babam vefat etti"Karne almak için çıkmıştı, bir daha dönmedi! Genç kızdan günlerdir haber alınamıyorFenomen gelin adayı Hanife Gürdal dapdar taytıyla takipçilerini çileden çıkardı! "Bonfile gibisin kız"Ne denediyseler başaramadılar! Kanala düşen köpeği kurtarmaya çalışan gençlerin gayreti, güvenlik kameralarına yansıdıFenomen Murat Övüç'ün kalça şovu ortalığı inletti! Utanmadan kadınların içine düştü!Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!SON DAKİKA! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldüYKS bitti, Twitter coştu! Öğrencilerin sınav yorumları okuyanları gülme krizine soktu! İşte, o Tweetler...Şeyma Subaşı bu sefer övgü yağmuruna tutuldu! Afrika'ya yaptığı ziyaret hayranlarını duygulandırdı "Türk Angelina Jolie yolda galiba"Rize'de ekmeğe zam geldi! 5 liradan satılacak
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YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! "Annemle babam vefat etti"

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden kız öğrenci gözyaşlarına engel olamadı. Okul giriş kapısındaki görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen öğrenci, aile yakınlarına telefonla ulaşılmasıyla kimliğine kavuştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu.

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

KİMLİĞİNE KISA SÜREDE KAVUŞTU

Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi.

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

Aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti.

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

AİLE YAKINLARI OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı  kameralara saniye saniye yansıdı.

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! Annemle babam vefat etti

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