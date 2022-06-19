YKS'ye girmek isteyen öğrenci kimliğini unuttu, gözyaşlarına engel olamadı! Sözleriyle herkesin yüreğini burktu! "Annemle babam vefat etti"
Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden kız öğrenci gözyaşlarına engel olamadı. Okul giriş kapısındaki görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen öğrenci, aile yakınlarına telefonla ulaşılmasıyla kimliğine kavuştu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu.
KİMLİĞİNE KISA SÜREDE KAVUŞTU
Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi.
Aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti.
AİLE YAKINLARI OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.