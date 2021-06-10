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YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?

Milyonlarca adayın hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için katılım göstereceği YKS sınavı 2021 yılında 26-27 Haziran tarihinde uygulanacak. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için giriş belgeleri 10 Haziran itibariyle erişime açıldı. Peki YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır? Detaylar haberimizde.

YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?

Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS'ye çok az bir süre kaldı. Adaylar hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da YKS hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Sınava girerken adayların yanlarında YKS giriş belgesi bulundurması zorunlu. Giriş belgelerinde adayların hangi okulda sınava katılacağı bilgisi yer alıyor. ÖSYM tarafından YKS giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar da YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler ve ÖSYM şifresi hakkında detaylar.

YKS'YE HANGİ OKULDA GİRECEĞİM 2021?

YKS Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Adaylar sınava girecekleri okulları gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilir. 

{TITLE_STRIP}Üniversite sınavına başka şehirde girilir mi 2021? YKS sınavına başka şehirde girebilir miyim?

{TITLE_STRIP}YKS baraj puanı 2021 kaç? Üniversite baraj puanı 2021?

YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM şifrenizi kaybettiyseniz ve ya unuttuysanız, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirsiniz.

Bunun için öncelikle linkte tıklayınız ve karşınıza çıkan "Şifremi Unuttum" alanına girmeniz gerekmektedir. Ardından karşınıza çıkan soruları doğru cevaplandırarak yeni şifre alabilirsiniz.

YKS'ye hangi okulda gireceğim 2021? ÖSYM şifresi nereden alınır?

TYT'DE KAÇ SORU VAR?

TYT'de 40 Matematik,  40 Türkçe,  7 fizik,  7 kimya,  6 biyoloji  5 din,  5 felsefe,  5 tarih, 5 coğrafya  olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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