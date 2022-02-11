YKS'ye kaç gün kaldı 2022? YKS başvuruları nasıl yapılır? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022

Üniversite sıralarına atılmak isteyen milyonlarca öğrenci, YKS'ye kaç gün kaldı 2022? sorusunu her geçen gün arama motorlarında araştırıyor. Prof. Dr. Halis Aygün'ün 2022 ÖSYM sınav takvimini açıklamasının ardından "YKS başvuruları nasıl yapılır?" sorusu da gündeme geldi. Haberimizde en çok merak edilen TYT, AYT, YDT sınav tarihleri 2022 soru başlıklarına ve YKS sınavına dair detaylara yer verdik.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI 2022?

11 Şubat 2022 tarihi baz alınırsa, YKS sınavına 126 gün kaldı.

Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu. YKS tarihleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Buna göre; YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Liseden mezun olan her öğrenci bu sınava başvurabilir. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adayların başvuru merkezine gitmelerine gerek yok. Çünkü, e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olunabiliyor.

Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

ÖSYM YKS 2022 BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ 2022

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık,