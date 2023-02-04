Ylan Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ylan Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ylan Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ylan Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ylan Gomes 22 Temmuz 2002 tarihinde Gauville-la-Campagne şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa,Gine-Bissau uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ylan Gomes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footinveston yapmaktadır. Ylan Gomes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris 13 Atletico futbol takımında oynamaktadır. Paris 13 Atletico takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ylan Gomes'nin Paris 13 Atletico ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ylan Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ylan Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ylan Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ylan Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Le Havre U17

1 Temmuz 2017 yılında Le Havre U19

1 Ocak 2019 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2021 yılında AC Le Havre

27 Ocak 2023 yılında Paris 13 Atl.

30 Haziran 2023 yılında AC Le Havre

Ylan Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ylan Gomes şuan Paris 13 Atletico takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RFC Argenteuil (2010-2011), Évreux FC 27 (2011-2016), AC Le Havre (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.