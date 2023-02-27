Yll Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yll Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yll Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yll Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yll Hoxha 26 Aralık 1987 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yll Hoxha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DACI Holding GmbH yapmaktadır. Yll Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yll Hoxha'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yll Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yll Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yll Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yll Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Prishtina

1 Mayıs 2009 yılında TPS

1 Ocak 2010 yılında KF Hysi

1 Temmuz 2012 yılında FK Kukësi

12 Temmuz 2015 yılında Flamurtari FC

1 Ağustos 2016 yılında KF Vllaznia

1 Ocak 2017 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2021 yılında SC Gjilani

Yll Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yll Hoxha şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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