Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek için toplam 750 öğrencinin yurt dışında eğitim görmeye hak kazanacağı duyurdu. Peki YLSY açılımı nedir? YLS ne işe yarar? Başvuru şartları neler? Hangi belgeler isteniyor?

YLSY NEDİR?

YLSY açılımı Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme

ve Yerleştirme 'dir. Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının

karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY’NİN AMACI NEDİR?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik

olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü

öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile

kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

HANGİ ÜLKELERE GİDİLEBİR?

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim

görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY

Kılavuzları ile belirlenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az lisans mezunu olmak,

c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,

d. 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve daha sonraki yıllarda

doğmuş olmak),

e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten

itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),

f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir

disiplin cezası almamış olmak,

g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak,

askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya

elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

YLSY ne zaman 2020? YLSY başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ekranı

İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri

eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar.

İstenen belgeler:

a. Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması,

b. Not döküm çizelgesi / Transkript,

c. Yüklenme ve kefalet senedi,

d. Kefillerin nüfus kayıt örneği,

e. Kefillerin çalışma belgesi,

f. Sağlık kurulu raporu,

g. Vesikalık fotoğraf,

h. Askerlik durum belgesi,

i. Yerleştirme sonuç belgesi.

NOT: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.