Yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği YLSY başvuruları başladı. Peki YLSY ne zaman 2020? YLSY başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı...

YLSY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YLSY başvuruları 10 – 18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

YLSY BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını

yaparlar (ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli

kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES

puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılır. (Bu aşamada adaylar,

sözlü sınavına girmek istedikleri lisansüstü öğrenim grubu tercihi yaparlar.)

YLSY BAŞVURU EKRANI

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YLSY açılımı nedir? YLS ne işe yarar? Başvuru şartları neler? Hangi belgeler isteniyor?

BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

a. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,

b. Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,

c. Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,

d. 1416 sayılı Kanun kapsamında;

- Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,

- Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış

olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların,

- Resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçeriz

sayılır.