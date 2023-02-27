Ymir Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ymir Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ymir Halldorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ymir Halldorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ymir Halldorsson 2 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ymir Halldorsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ymir Halldorsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ymir Halldorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ymir Halldorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Ymir Halldorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ymir Halldorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Breidablik

23 Nisan 2021 yılında Augnablik

29 Temmuz 2021 yılında Breidablik

30 Temmuz 2021 yılında Afturelding

31 Aralık 2021 yılında Breidablik

12 Mayıs 2022 yılında Afturelding

31 Aralık 2022 yılında Breidablik

Ymir Halldorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ymir Halldorsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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