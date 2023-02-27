Yo Han Go kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yo Han Go Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yo Han Go adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yo Han Go Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yo Han Go 10 Mart 1988 tarihinde Changwon, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고요한 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yo Han Go Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&D Sport Managment yapmaktadır. Yo Han Go, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2004 tarihinde katılmıştır. Yo Han Go'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yo Han Go Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goyohan13/

Yo Han Go Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yo Han Go isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yo Han Go Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yo Han Go futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında FC Seoul

Yo Han Go Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yo Han Go şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yo Han Go Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Towol Middle School (토월중학교, 2001-2003)

Güney Kore takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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