Yoahnn Tia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoahnn Tia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoahnn Tia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoahnn Tia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoahnn Tia 18 Temmuz 1999 tarihinde Angers şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Yoahnn Morel Tia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoahnn Tia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Yoahnn Tia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yoahnn Tia'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoahnn Tia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoahnn Tia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoahnn Tia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoahnn Tia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2020 yılında Afro Napoli

28 Ocak 2021 yılında Cibalia

27 Ağustos 2021 yılında Alto Casertano

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Yoahnn Tia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoahnn Tia şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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