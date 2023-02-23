Yoan Baurenski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Baurenski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Baurenski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Baurenski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Baurenski 21 Ekim 2001 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Христов Бауренски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Baurenski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoan Baurenski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yoan Baurenski'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoan Baurenski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Baurenski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Baurenski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Baurenski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2021 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia

4 Ocak 2023 yılında Beroe

Yoan Baurenski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Baurenski şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoan Baurenski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montana, Litex

Bulgaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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