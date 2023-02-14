Yoan Epitaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Epitaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Epitaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Epitaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Epitaux 6 Mart 2001 tarihinde La Chaux-de-Fonds şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Epitaux Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Yoan Epitaux, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yoan Epitaux'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoan Epitaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoan Epitaux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Epitaux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Epitaux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2019 yılında Xamax FCS U21

18 Ağu 2020 yılında Neuchâtel Xamax

Yoan Epitaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Epitaux şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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