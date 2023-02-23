Yoan Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Gavrilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Gavrilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Gavrilov 25 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Цветанов Гаврилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Gavrilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoan Gavrilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yoan Gavrilov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yoan Gavrilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Gavrilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Gavrilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Gavrilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Botev Ihtiman

28 Ocak 2021 yılında Septemvri Sofia

Yoan Gavrilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Gavrilov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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