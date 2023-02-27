Yoan Marc Olivier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Marc Olivier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Marc Olivier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Marc Olivier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Marc Olivier 24 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Marc Olivier Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prospects yapmaktadır. Yoan Marc Olivier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yoan Marc Olivier'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yoan Marc Olivier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Marc Olivier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Marc Olivier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Marc Olivier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Istogu

3 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

16 Ocak 2023 yılında FC Ballkani

Yoan Marc Olivier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Marc Olivier şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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