Yoan Marinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Marinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Marinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Marinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Marinov 17 Temmuz 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Валентинов Маринов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Marinov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoan Marinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoan Marinov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoan Marinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Marinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoan Marinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Marinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2017 yılında CSKA 1948

1 Ocak 2019 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2019 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2020 yılında B. Botevgrad

1 Ocak 2021 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2021 yılında Chavdar

1 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

Yoan Marinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Marinov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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