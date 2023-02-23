Yoan Zagorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoan Zagorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoan Zagorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoan Zagorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoan Zagorov 3 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Йоан Йовчев Загоров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoan Zagorov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yoan Zagorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yoan Zagorov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoan Zagorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoan Zagorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yoan Zagorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoan Zagorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

Yoan Zagorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoan Zagorov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.