Yoann Barbet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Barbet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoann Barbet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoann Barbet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoann Barbet 10 Mayıs 1993 tarihinde Libourne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoann Barbet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Yoann Barbet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yoann Barbet'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yoann Barbet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BarbetYoann

http://www.instagram.com/yoann_barbet/

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Yoann Barbet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoann Barbet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yoann Barbet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoann Barbet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2014 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2015 yılında Brentford

1 Temmuz 2019 yılında QPR

1 Eylül 2022 yılında G. Bordeaux

Yoann Barbet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoann Barbet şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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