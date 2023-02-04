Yoann Salmier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Salmier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoann Salmier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoann Salmier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoann Salmier 21 Kasım 1992 tarihinde Villiers-le-Bel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransiz Guyanasi,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoann Salmier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Yoann Salmier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yoann Salmier'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoann Salmier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yo_bastos21/

Yoann Salmier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoann Salmier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yoann Salmier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoann Salmier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2014 yılında R. Strasbourg

18 Temmuz 2018 yılında Troyes

30 Haziran 2019 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2019 yılında Troyes

Yoann Salmier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoann Salmier şuan Troyes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoann Salmier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saint-Brice FC

Fransız Guyanası takımında 9 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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