Yoann Touzghar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Touzghar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoann Touzghar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoann Touzghar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoann Touzghar 28 Kasım 1986 tarihinde Avignon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Tunus,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoann Touzghar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGJ SP MGMT yapmaktadır. Yoann Touzghar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yoann Touzghar'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoann Touzghar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoann Touzghar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yoann Touzghar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoann Touzghar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında RC Grasse

1 Temmuz 2010 yılında Amiens SC

20 Ağu 2012 yılında Lens

30 Haziran 2013 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2013 yılında Lens

11 Temmuz 2015 yılında Club Africain

5 Temmuz 2016 yılında AJ Auxerre

31 Ocak 2017 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2018 yılında Troyes

24 Ağu 2022 yılında AC Ajaccio

Yoann Touzghar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoann Touzghar şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoann Touzghar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Avignon (1991-2004), AS Cannes (2004-2005)

Tunus takımında 9 numaralı formasıyla 12 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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