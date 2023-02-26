Yoav Gerafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Gerafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoav Gerafi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoav Gerafi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yoav Gerafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Gerafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoav Gerafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Gerafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoav Gerafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoav Gerafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoav Gerafi 29 Ağustos 1993 tarihinde Tel Mond şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da יואב גראפי şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoav Gerafi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Yoav Gerafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 23 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Yoav Gerafi'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoav Gerafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoav Gerafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoav Gerafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoav Gerafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H. Kfar Saba

23 Ocak 2014 yılında FC Ashdod

21 Eylül 2014 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2015 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

31 Temmuz 2020 yılında FC Ashdod

Yoav Gerafi kimdir

Yoav Gerafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoav Gerafi şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Kfar Saba

Yoav Gerafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 18 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yoav Gerafi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Alen Ozbolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Ozbolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alen Ozbolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Ozbolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enock Agblenyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Agblenyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enock Agblenyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Agblenyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omer Senior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Senior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omer Senior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Senior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richard Berko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Berko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richard Berko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Berko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi