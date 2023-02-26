Yoav Gerafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Gerafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoav Gerafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoav Gerafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoav Gerafi 29 Ağustos 1993 tarihinde Tel Mond şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da יואב גראפי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoav Gerafi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Yoav Gerafi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 23 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Yoav Gerafi'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoav Gerafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoav Gerafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoav Gerafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoav Gerafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H. Kfar Saba

23 Ocak 2014 yılında FC Ashdod

21 Eylül 2014 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2015 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

31 Temmuz 2020 yılında FC Ashdod

Yoav Gerafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoav Gerafi şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoav Gerafi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba

İsrail takımında 18 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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