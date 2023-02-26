Yoav Hofmayster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Hofmayster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoav Hofmayster kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoav Hofmayster ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoav Hofmayster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Hofmayster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoav Hofmayster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Hofmayster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoav Hofmayster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoav Hofmayster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoav Hofmayster 25 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da יואב הופמייסטר şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoav Hofmayster Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Yoav Hofmayster, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoav Hofmayster'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoav Hofmayster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoav Hofmayster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoav Hofmayster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoav Hofmayster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

9 Ocak 2020 yılında M. Tel Aviv

16 Ocak 2020 yılında Ramat haSharon

1 Ağustos 2020 yılında LASK

2 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2021 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

2 Şubat 2022 yılında LASK

3 Şubat 2022 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2022 yılında LASK

6 Temmuz 2022 yılında Kiryat Shmona

Yoav Hofmayster kimdir

Yoav Hofmayster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoav Hofmayster şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Yoav Hofmayster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yoav Hofmayster nereli

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