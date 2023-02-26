Yoav Tomer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoav Tomer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoav Tomer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoav Tomer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoav Tomer 17 Ocak 1998 tarihinde Kadima-Zoran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da יואב תומר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoav Tomer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yoav Tomer'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoav Tomer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoav Tomer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoav Tomer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoav Tomer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Raanana

23 Temmuz 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

25 Eylül 2022 yılında H. Jerusalem

Yoav Tomer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoav Tomer şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yoav Tomer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kadima, Hapoel Raanana

İsrail U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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