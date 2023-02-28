Yodilan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yodilan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yodilan Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yodilan Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yodilan Cruz 9 Eylül 2004 tarihinde Pirque şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Yodilan Yusset Cruz Toloza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yodilan Cruz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yodilan Cruz'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yodilan Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yodilan Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yodilan Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yodilan Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cobresal

Yodilan Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yodilan Cruz şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CD Cobresal (-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.