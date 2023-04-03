Yoel Lago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoel Lago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoel Lago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoel Lago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoel Lago 25 Mart 2004 tarihinde Mondariz şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Yoel Lago Amil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoel Lago Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yoel Lago'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoel Lago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoel Lago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yoel Lago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoel Lago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Yoel Lago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoel Lago şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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