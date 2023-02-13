Yoel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoel Rodriguez 28 Ağu 1988 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yoel Rodríguez Oterino şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoel Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Yoel Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yoel Rodriguez'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yoel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yoel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2009 yılında Celta Vigo

18 Temmuz 2012 yılında CD Lugo

30 Haziran 2013 yılında Celta Vigo

31 Temmuz 2014 yılında Valencia

30 Haziran 2015 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2015 yılında Valencia

19 Kasım 2015 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2016 yılında Valencia

11 Temmuz 2016 yılında Eibar

30 Haziran 2017 yılında Valencia

1 Temmuz 2017 yılında Eibar

30 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2019 yılında Eibar

Yoel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoel Rodriguez şuan Eibar takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.