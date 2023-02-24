Yoell Van Nieff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoell Van Nieff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoell Van Nieff kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoell Van Nieff ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoell Van Nieff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoell Van Nieff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoell Van Nieff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoell Van Nieff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoell Van Nieff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoell Van Nieff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoell Van Nieff 17 Haziran 1993 tarihinde Groningen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoell Van Nieff Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Yoell Van Nieff, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yoell Van Nieff'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yoell Van Nieff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoell Van Nieff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoell Van Nieff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoell Van Nieff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Groningen Jgd.

1 Temmuz 2008 yılında Groningen U17

1 Temmuz 2010 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Groningen

8 Ağustos 2013 yılında FC Dordrecht

30 Ocak 2014 yılında FC Groningen

26 Ağustos 2015 yılında Excelsior

30 Haziran 2016 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2018 yılında Heracles Almelo

25 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC

Yoell Van Nieff kimdir

Yoell Van Nieff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoell Van Nieff şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GRC Groningen, FC Groningen/SC Cambuur (2004-2012)

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Yoell Van Nieff nereli

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