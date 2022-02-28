Yoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini kahretti! Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl? Diyaliz tedavisi gören 66 yaşındaki İlhan İrem’in sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialarda, durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı söylendi. Ardından ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Türk pop müziğinin usta isimlerinden olan 66 yaşındaki İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edildi. PAYLAŞIMIYLA YALANLADI Bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düştü. Ünlü sanatçının paylaşımı hayranları derin bir nefes aldı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri ilhan irem