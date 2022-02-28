Disfazi ne demek, TDK'ya göre Disfazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenler bugün anma programına katılıyorVatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hasan Vatan BiyografisiYoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini kahretti! Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl?İndeterminizm ne demek, TDK'ya göre İndeterminizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıLGS soru sayısı ve süresi 2022 | 2022 LGS konuları ve soru dağılımı MEBSurvivor ikiz kardeşleri birbirine düşürdü! Sema aldığı kararı açıklıyor! Yarışmayı mı bırakacak?Şule Yüksel Şenler kimdir? Nereli, kaç yaşında, öldü mü? Mesleği ne? İşte, Şule Yüksel Şenler'in biyografisi...Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme ligde şovuna devam edecek! 3 yıllık imza!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini kahretti! Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl?

Yoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini kahretti! Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl?

Diyaliz tedavisi gören 66 yaşındaki İlhan İrem’in sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialarda, durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı söylendi. Ardından ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Yoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini kahretti! Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl?

Türk pop müziğinin usta isimlerinden olan 66 yaşındaki İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

PAYLAŞIMIYLA YALANLADI

Bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düştü.

Ünlü sanatçının paylaşımı hayranları derin bir nefes aldı.

Yoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini kahretti! Türk müziğinin duayen ismi İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT