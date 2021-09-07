Yoğun bakımdaki hastaların verileri değerlendirildi! Prof. Dr. Güner Sönmez'den Sinovac ve BioNTech aşıları için çarpıcı yorum

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılamanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türk Yoğun Bakım Derneğinin salgın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre hastaların yüzde 54.4'ü hiç aşı olmazken, 2 doz Sinovac aşısı olanların oranın yüzde 39,44 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca aşısını tamamlamayan kişilerin ikinci dozu olmalarının gerekliliği de kanıtlanmış oldu. Derneğin verilerine göre 1 doz BioNTech aşısı olanların oranı yüzde 2,3, 3 doz Sinovac olanların oranı yüzde 1,9, 2 doz Sinovac - 1 doz BioNTech olanların oranı 1,1, 2 doz BioNTech olanların oranı ise 0,5 oldu.

Söz konusu verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Prof. Dr. Güner Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"2 doz BioNTech, 2 doz sinovac+1 doz BioNTech ve 3 doz Sinovac oldukça koruyucu. Bu tablodan Sinovac aşısın tamamen etkisiz olduğu sonucu çıkarılmaz. Sinovac’ın salgının başında ve ileri yaş grubunda kullanıldığını unutmayalım, üzerinden 6-7 ay geçti. Ayrıca sağlık çalışanlarındaki ölümü de kesti. Bu tabloda kesin olan şey; BioNTech ‘in daha koruyucu olduğu."