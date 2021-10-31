Yoğun bakımdaki koronavirüs hastaları kamerayla takip altında! Anlık müdahale edilebiliyor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde kameralı takip sistemi kullanılarak koronavirüs hastalarına hayati müdahaleler erkenden gerçekleştirilebiliyor. Kameralar yoğun bakım odalarına yerleştirilmiş durumda. Görüntüler ise oda önüne, yoğun bakım salonundaki kolona ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor. Hastalarda meydana gelen değişimler odaya girmeye gerek duyulmadan anlık bir şekilde ekrandan takip edilebiliyor.

Hastaların kalp ritimlerinde yaşadıkları değişimler de ekrandan görülebiliyor. Covid-19 hastalarına; gerçekleşen olumsuz durumlarda erkenden müdahale gerçekleştiriliyor.

TÜM HASTALARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAK EKRANDA

Hasta odalarını görüntüleyen bir kamera sistemlerinin bulunduğunu söyleyen Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, tüm hastaların görüntülerinin ortak bir ekrana aktarıldığını belirtti. Hemşirelerin devamlı hastaların kalp hızı, oksijen değerlerini takip ettiğini bunun yanı sıra görüntülerin de toplu bir şekilde ekrana yansıdığını ifade ediyor.

Bu şekilde hem hastanın vital bulgularının takip edildiğini, hem de görüntülerinin görülebildiğini vurguladı. Özcan bu şekilde uyanık hastaların; "Özellikle işaretlerinden, hareketlerinden; bir talepleri var mı, bir sıkıntıları var mı; daha erken ayırt edebiliyoruz. Bu sistemle birlikte hastalar sürekli olarak gözlemlenmiş oluyorlar" diyerek sistemin yaptığı etkiyi aktardı.

HASTALAR RAHATSIZ EDİLMEDEN GÖZLEMLENİYOR

Kameralı sistemin kendilerine ek bir katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, "Hasta odalarımızın tümü tekli odalar, kapalı odalar. Ve Covid-19 hastalarının odasına da hem kendileri hem de sağlık çalışanları için çok girilip çıkılması önerilmiyor. Bunun sayesinde de dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda, hareketlerindeki farklılıktan ya da elini kolunu kaldırarak bize vereceği herhangi bir işaretten de yararlanarak hızlı müdahale edebiliyoruz. Covid-19 hastalarımızın hepsi entübe değil ya da hepsinin bilinci kapalı değil, uyanık hastalarımız da var. Yoğun solunum desteğine rağmen uyanık olan hastalarımız var. Bu sistem de onlarla iletişimimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Bunların yanı sıra görüntülerin hiçbir şekilde kayıt altına alınmadığını da sözlerine ekledi. Hasta mahremiyetine dikkat edilerek anlık takibin gerçekleştiği belirtildi.