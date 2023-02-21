Yoğun kar yağışı Karlıova’da eğitime ara verdirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucui, okullar eğitim öğretime bugün ara verdi.

YAYINLAMA
Google News
Yoğun kar yağışı Karlıova’da eğitime ara verdirdi

BELEDİYE EKİPLERİ CADDE VE SOKAKLARDA KAR KÜREME ÇALIŞMALARI YAPTI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede gece saatlerinde başlayan kar, yer yer 10 santimi aştı. Yeni güne kar yağışıyla uyanan esnaf kürekle iş yerinin önünü açarken, kimi sürücüler de araçlarının üzerindeki karları elleriyle temizledi. Kar yağışının ardından Karlıova Belediye Başkanlığı ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, belirli bir noktada biriktirdiği karları ilçe dışına kamyonlarla taşıma yapacak.

bg489.jpg

Belediye ekipleri olarak çalışmalara Şubat ayının başından beri devam ettiklerini vurgulayan personel Turan Eroğlu, "Şubatın başından beri kar yağışı vardı. Araçlarımız, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sürekli çalışmaktadır. Mahalle, çarşı ve sokak aralarında ekiplerimiz sürekli çalışıyor" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Eğitim öğretime bugün ara verildi

İlçede etkisini gösteren kar yağışının ardından eğitim öğretimi de ara verildiği açıklandı. Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak, ilçemizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu da çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ayrıca Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-14 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, dün akşam saat 19.30 itibari ile tır trafiğine kapatılmıştı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Babala TV ne demek, sahibi kim? Babala TV nerden yayın yapıyor, yayın politikası nedir?
Babala TV ne demek, sahibi kim? Babala TV nerden yayın yapıyor, yayın politikası nedir?
Hatay'ın tek yıkılmayan ilçesi Erzin hakkında kritik detay! CHP'li başkan, AK Partili başkanın başarasını sahiplenmiş!
Hatay'ın tek yıkılmayan ilçesi Erzin hakkında kritik detay! CHP'li başkan, AK Partili başkanın başarasını sahiplenmiş!
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Son Haberler
Aleksey Nikitenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Nikitenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Nikitenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Kulakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kulakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Kulakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kulakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolay Rybikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Rybikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikolay Rybikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Rybikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andriy Boryachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Boryachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!
Lütfü Savaş'tan tepki çeken hareket! Vatandaşlar can derdindeyken o çanta peşine düştü!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Röportajı bırakıp dışarı çıktı! İşte o anlar...
MHP'li Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı! Röportajı bırakıp dışarı çıktı! İşte o anlar...
Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"
Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!