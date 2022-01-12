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  3. Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası bazı illerimizde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte İşte 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirme raporunu yayımlaması sonrası kar yağışı birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar yapıldı. 

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 11 Ocak Salı günü yapılan açıklamada Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı. 13 Ocak Perşembe günü de Karlıova'da okullar tatil.

TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Perşembe günü ilçede eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Kentte engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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